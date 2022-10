Anderlecht blijft in crisis: paars-wit gaat nu ook onderuit tegen rode lantaarn Zulte Waregem

Als Anderlecht nog niet ziek was, dan is het dat na gisteravond zeker wel. Een volle avond in de gietende regen en weer verloren. Anderlecht toch…

Eerst naar het begin van de avond. Het was een zeer complexe eerste helft voor scheidsrechter Nicolas Laforge, daarbij niet geholpen door de gebeurtenissen, maar evenmin door zijn eigen inschattingen. Silva maakte de 1-1 – prachtige deviatie -, maar Arnstad liep in buitenspel in de baan van de bal: geen goal dus. Maar wat bleek? Voorafgaand aan die fase had Derijck zijn studs op de enkel van Silva geplant. De videoref riep Laforge naar het schermpje, de man in het fluogeel legde de bal na 4 minuten en 52 seconden beraad op de stip en liet de rode kaart voor Derijck op zak. Silva, bij de beteren bij Anderlecht, scoorde een tweede keer. Alsnog 1-1.

Jonathan Lardot was de VAR in Tubeke, hij klopte overuren. Toen Debast zich wel erg breed maakte ten opzichte van Fadera trok Laforge meteen rood, maar dat vond Lardot overdreven. Weer gaan checken, waarna Laforge oordeelde dat het nog steeds een overtreding was, maar dat die fout geen kaart verdiende – zelfs geen geel. Bij Essevee waren ze woest: Debast had immers al geel gekregen, en dus hij had zomaar uitgesloten kunnen worden.

Ongeïnspireerd

Zulte Waregem was vol enthousiasme aan de wedstrijd gestart, in tegenstelling tot de bezoekers uit Brussel. Dan waren de meegereisde Anderlecht-fans een pak gretiger. “In vijf maanden hebben jullie drie jaar verprutst”, hadden ze een duidelijke boodschap voor het RSCA-bestuur – of dat spandoek steek hield, mag u zelf beoordelen. Feit is dat Anderlecht alweer als een bende makke lammetjes uit de kleedkamer was gekomen. Miroshi kreeg op links alle ruimte en tijd om een voorzet richting zestien te sturen, waar Vossen nog drie salto’s had kunnen uitvoeren – zo ver waren de verdedigers uit de buurt. Met een spits als Vossen moet je dat niet doen: 1-0.

Zelfs zonder goed te spelen kreeg Zulte Waregem nog wat momentjes om op 2-0 te komen. Het had daarbij pech: Vigen en Offor troffen het doelkader. Aan de overzijde poeierde Vertonghen naast.

Lange tijd was Anderlecht ongeïnspireerd. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam paars-wit wel beter uit de verf. De gelijkmaker was niet onverdiend – of het echt verdiend was, daar kun je ook over discussiëren, maar soit. Felice Mazzu vond het in elk geval niet goed genoeg, en daar had hij in se wel gelijk in: hij bracht met Amuzu en Verschaeren twee verse krachten. Yari rendeerde meteen en leverde de assist voor de knappe 1-2 van Diawara.

Silva had het net voorbije het uur helemaal kunnen besluiten: oog in oog met Bostyn liet hij de 1-3 liggen. De omstandigheden waren toen al moeilijk. Het goot in Waregem zoals wij het al lang niet meer weten regenen hebben – naar verluidt stroomde de Gaverbeek net niet over. Dat maakte goed voetbal onmogelijk (al zagen we voordien ook maar zelden een leuke combinatie, om eerlijk te zijn). Het was glijden, knokken, duiken, zwemmen en vaak verdrinken.

Laforge was ook aan het verzuipen, maar gelukkig was er de videoref om hem voor een derde keer bij te staan. Als het zo vaak gebeurt, dan heb je toch geen goeie partij gefloten. Wat Laforge niet gezien had, was dat Arnstad zich wilde loswrikken van Tambedou met zijn ellebogen, de Noor werd terecht bestraft met rood. Zulte Waregem had nog een dikke twintig minuten om een puntje te zoeken.

Powerplay

Het moest op inzet en powerplay gebeuren, niet op kwaliteit, want op de doorweekte grasmat viel er niet meer te combineren. Stilstaande fases werden zo nog belangrijker. En effectief: Fadera knikte een hoekschop voorbij Van Crombrugge (2-2). Het was alweer opmerkelijk hoe alleen de Waregemnaar in de grote rechthoek stond. Ofwel hadden de RSCA’ers niet goed opgelet tijdens de tactische bespreking, ofwel wordt het slecht uitgelegd.

We kregen tien minuten extra tijd. Anderlecht ging nog op zoek naar de winst, maar het was Essevee dat erop en erover ging. Gano met de 3-2. Straf.

Anderlecht wist in zijn laatste zes duels maar één keer te winnen. De crisis klinkt zo weer wat luider. Je kunt niet zeggen dat de recordkampioen dramatisch was in West-Vlaanderen, maar voldoende was het toch niet tegen de nochtans rode lantaarn. Hoe lang krijgt Mazzu nog de steun van de bazen? En net nu staat er een verplaatsing naar Sclessin op het programma. Om in het water-thema te blijven: als Anderlecht daar kopje-onder zou gaan…

SV Zulte Waregem: Bostyn, Derijck (55’ Sormo), Fadera (46’ Ndour), Vigen (68’ Drambaiev), Vossen, Ciranni, Tambedou (73’ Sissako), Rommens, Miroshi, Offor (68’ Gano), Willen

RSC Anderlecht: Van Crombrugge, Hoedt, N’diaye (46’ Amuzu), Vertonghen, Diawara, Stroeykens (73’ Ashimeru), Debast, Arnstad, Murillo, Stassin (46’ verschaeren), Silva (86’ Esposito)

Doelpunten: 5’ Vossen, 41’ Silva, 58’ Diawara, 81’ Sissako, 90’ Gano

Gele kaarten: 15’ Offor, 19’ Ciranni, 38’ Derijck, 45’ Debast, 64’ Vossen, 72’ Tambedou, 90’ Ndour, 90’ Sissako, 90’ Gano

Rode kaarten: 72’ Arnstad

Scheidsrechter: Nicolas Laforge