Van journaal naar swingersclub: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

De winnaar van donderdag:

Danira Boukhriss-Terkessidis wint opnieuw.

De verliezer:

Nieuwslezer Xavier Taveirne. Het lijkt wel een vloek: geen enkele voormalige winnaar bleef langer dan één aflevering zitten.

(Lees verder onder de video)

De nieuwkomer van maandag:

Radio- en tv-presentatrice Rani De Coninck.

(Lees verder onder de video)

De beste quotes:

Erik Van Looy vraagt Xavier naar het presenteren van Het journaal laat, dat het midden houdt tussen talkshow en journaal. Erik: “Het ziet er ook wat zwoeler uit.” Xavier: “Het is heel gezellig, dus als je iets wilt komen vertellen, altijd welkom.” Erik: "Het is precies een swingersclub zo.” Xavier: “Dan ben je zéker welkom.”

Juryleden Bockie De Repper en Amelie Albrecht over hun roots. Bockie: “Eigenlijk mogen wij niet met elkaar praten. Er is een vete tussen Aalst en Dendermonde. Zij vinden ons marginaal en dom, en wij vinden dat van hen.” Amelie: “En heel Vlaan­deren vindt dat van allebei.”

Merol is erg enthousiast over haar puzzelronde met muzikaal thema. Erik: “Sta jij zelf snel op de dansvloer?” Merol: “Ja. Als ik dronken ben ga ik ook altijd mijn eigen nummers aanvragen, maar dat is nog nooit gelukt. Ik blijf proberen.”

Het Mooiste moment:

Het finalespel werd even waanzinnig spannend toen Xavier en Merol zich beiden tot 1 seconde lieten zakken. Dat is bijzonder weinig tijd om een goed antwoord te geven, maar Merol kon op tijd ‘Nike’ uitroepen op de vraag wat de best verkopende sportmerken zijn.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss (8 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

Lees meer op nieuwsblad.be/deslimstemens(evdg)