Schaker Hans Niemann eist ruim 100 miljoen euro na beschuldigingen van valsspelen: “Reputatie is verwoest”

Hans Niemann heeft de wereldkampioen schaken Magnus Carlsen en enkele andere schakers aangeklaagd. De 19-jarige Niemann eist een schadevergoeding van ruim 100 miljoen dollar, omdat hij door onder anderen de Noor openlijk is beschuldigd van valsspelen. De Amerikaan zegt dat zijn reputatie is “verwoest” en zet daarom in een rechtszaak hoog in.