VAR-chaos in Zulte Waregem - Anderlecht: goal paars-wit pas na 5 minuten afgekeurd en vervangen door “onterechte penalty”

Zulte Waregem was al vroeg op voorsprong gekomen en dus moest paars-wit vol aan de bak. In de 33ste minuut leverde dat ook een doelpunt op. Michael Murillo ging gezwind voorbij Novatus Miroshi en zette scherp voor. Kristian Arnstad en Fabio Silva stonden klaar om de bal binnen te duwen en het was uiteindelijk de Portugees die de 1-1 tegen de netten werkte.

Het feest van Anderlecht ging echter niet door. De VAR riep scheidsrechter Nicolas Laforge naar de monitor. Die bleef daar langer dan normaal staan. Na bijna vijf minuten (4 minuten en 52 seconden om precies te zijn) viel de beslissing: geen doelpunt, wel een penalty voor de Brusselaars. Bij het doelpunt van Silva stond Arnstadt namelijk buitenspel.

Maar daarvoor had Timothy Derijck een fout gemaakt op de Portugese spits in de zestien. De verdediger van Essevee kwam nog goed weg met geel, waarna Silva de elfmeter feilloos omzette.

Op slag van rust deelde Laforge een rode kaart uit aan Zeno Debast. Hij gebaarde dat de Rode Duivel een elleboogstoot had uitgedeeld aan Alieu Fadera. Debast - die net daarvoor geel had gekregen - kon het nauwelijks geloven en uit de herhaling bleek al snel dat de hij geen boter op zijn hoofd had. De VAR riep Laforge vervolgens naar de monitor en de rode kaart verdween. Debast kreeg er nog excuses van de ref bovenop.

“Er waren een paar beslissingen die ik toch vrij streng vond”, aldus Derijck tijdens de rust. “Die laatste vond ik bovendien niet correct. Je fluit eerst een fout en gaat dan kijken of het misschien geen rood is. Ondertussen ligt onze speler minutenlang op de grond. Het is niet omdat een speler net daarvoor geel kreeg dat je geen tweede gele kaart kan geven. We kregen dan ook de fout nog eens tegen, ja dat is gewoon een grote fout. Mijn tackle op Silva? Hij bleef niet liggen en speelde voort. Het klopt dat zijn voet onder die van mij kwam, maar als dat rood of zelfs überhaupt geel is dan moeten we als Belgisch voetbal eens naar andere competities kijken. Daar is dit nooit penalty.”