Wie volgt Liz Truss op? Het zou zomaar eens Boris Johnson kunnen zijn

De Britse conservatieve partij is vandaag een optelsom van stammentwisten. En dus staat er niet één duidelijke opvolger klaar na het ontslag van premier Liz Truss. Maar naast het veld lopen veel kandidaten zich warm. Boris Johnson wil – uiteraard – wel weer. Er is de capabele manager die sowieso al machtiger was dan Truss. En er is de lieveling van rechts die enthousiast aan de poten van haar stoel zaagde.

Rishi Sunak

Is bij de bookmakers dé favoriet om Truss op te volgen. In de race voor het Tory-leiderschap was hij tweede. Hij waarschuwde Truss dat haar plannen voor belastingverlaging de economie in vrije val zouden brengen. Hij staat op stip op één bij de conservatieve parlementsleden, maar er wordt getwijfeld aan zijn kunde om de partij te verenigen, aangezien hij een sleutelrol speelde in het ten val brengen van Boris Johnson.

Boris Johnson

Hij is nog maar anderhalve maand weg uit Downing Street 10, maar nu loopt Boris Johnson zich alweer warm voor het premierschap. Volgens verschillende Britse kranten zal Johnson kandidaat zijn voor het leiderschap van de conservatieve partij. Johnson trad na een reeks schandalen deze zomer af als premier en is momenteel op vakantie in het Caribisch gebied. Hij volgt daar naar eigen zeggen de opiniepeilingen onder partijleden met belangstelling en gelooft dat een kandidatuur “een zaak van nationaal belang” is.

Penny Mordaunt

Mordaunt is fractieleider van de Tories in het Lagerhuis. Ze was defensieminister onder Theresa May en werd deze zomer derde in de leiderschapsrace, na Truss en Sunak. Ze was een enthousiaste Brexit-voorstander die deze week geprezen werd omdat ze de regering van Truss bleef verdedigen. Van haar kwam de uitspraak dat de premier “zich niet onder een bureau verschool”. Volgens velen is zij degene die de partij wél kan verenigen, omdat ze vrienden vindt in de verschillende stammen die de Tory Party telt.

Ben Wallace

De Britse minister van Defensie is een van de weinigen die ongehavend – en zelfs met een sterker imago – uit het recente politieke tumult komt. Wallace, een oud-soldaat, was defensieminister onder Johnson en Truss, nam de leiding in de Britse respons op de oorlog in Oekraïne en won daar veel respect voor. Te meer omdat hij eerder dit jaar besloot om niet in de race om het premierschap te stappen, om zich te focussen op zijn huidige job. Ook nu geeft hij aan liever op Defensie te blijven.

Suella Braverman

De lieveling van de rechtervleugel. Is even enthousiast voor de Brexit als ze tegen de “woke nonsens” is. Ze heeft ook een enthousiaste appetijt voor de macht. Ze was afgelopen zomer – nog vóór Boris Johnson ontslag nam – de eerste om zich kandidaat te stellen als nieuwe partijleider. En nu wordt ze dus opnieuw getipt. Braverman, van Indische origine, was onder Liz Truss minister van Binnenlandse Zaken en nam pas woensdag ontslag, naar verluidt nadat Truss eiste dat ze haar harde migratiestandpunt zou milderen. Vervolgens ging ze zagen aan de poten van de stoel van de premier.

Jeremy Hunt

Wil naar eigen zeggen geen premier worden. Maar omdat de politiek over het Kanaal geen zekerheden meer kent, blijven Britse kranten Jeremy Hunt toch in hun favorietenlijstjes opnemen. Omdat hij toch al beschouwd werd als de facto eerste minister. Toen Truss onder vuur kwam voor haar zwalpende economische beleid, offerde ze haar minister van Financiën en rechterhand Kwasi Kwarteng op. Hunt stapte in de ring, herstelde de economische orthodoxie en kalmeerde de markten. Aldus wordt hij gezien als capabele manager.