Quinten Hermans domineert in Ardooie: “Maar in Tabor begin ik opnieuw vanaf nul”

Opmerkelijk: in de eerste koershelft nam Zdenek Stybar heel even kordaat de leiding maar de Tsjech viel nadien fel terug en zou pas zestiende eindigen. De eerste voltreffer voor Quinten Hermans was er één met veel overtuiging maar de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik relativeert. “Uiteraard is het mooi hier te winnen maar zondag in Tabor is het terug beginnen vanaf nul. Er komen enkele jongens bij die top waren in de Amerikaanse wereldbekercrossen. Het zal sowieso niet zo makkelijk gaan als vandaag”. Laurens Sweeck was er na zijn Amerikaanse campagne wel bij en finishte derde. “De terugreis hing nog wat in mijn benen. Ik ben terug van dinsdagochtend en vrijdagavond vertrek ik met het vliegtuig naar Tabor. Het wordt zaak om de volgende dagen goed te recuperen. Voluit gaan zat er hier niet in. In de laatste ronden voelde ik mijn benen leeglopen”.

Bij de vrouwen schudde Kata Blanke Vas een sterk nummer uit haar benen. Daarmee komt de teller voor de Hongaarse kampioen in dit prille seizoen op vier overwinningen te staan. Shirin van Anrooij kon tot halfkoers aandringen. Net zoals Zoë Bäckstedt die in de laatste tien wedstrijdminuten wegzakte van de derde naar de vijfde plaats. “Het viel me op hoeveel power Kata Blanka etaleerde. Dit zit goed voor Tabor” was Lars Boom een tevreden ploegleider.(GSG)