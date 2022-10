Lyu Haotian maatje te groot voor Luca Brecel in achtste finales van Noord-Ierse Open

De achtste finales werden het eindstation voor Luca Brecel in het Noord-Ierse Open. In Belfast was hij niet opgewassen tegen de ijzersterke Chinees Lyu Haotian: 0-4.

Donderdagochtend had Luca Brecel (WR 11) al de handen vol gehad met Lyu’s landgenoot Pang Junxu (WR 54). Brecel had straf geopend met breaks van 111 en 74, maar verloor zijn ritme en timing om pas in het beslissende zevende frame weer zijn duivels te ontketenen met twee gedurfde pots, die hem een 93-break en een plaats in de achtste finales opleverden.

Tegen Lyu Haotian (WR 38), die eerder dit toernooi al de scalp van wereldtopper Zhao Xintong (WR 7) aan zijn riem reeg, leidde een fausse queue het begin van een zware avond in. De afschamper van Brecel op de voorlaatste rode deed zwart in de pocket verdwijnen en zette Lyu op weg naar de 1-0. De bijzonder secure Chinees zou zijn momentum niet meer verliezen. Hij strafte elk foutje af en zette met een 70-break en een total clearance van 134 Brecel bij 3-0 met de rug tegen de muur.

Toen de ballen ook nog eens tot vijf keer toe tegen Brecel begonnen te rollen, was het kalf definitief verzopen. Lyu Haotian hield op weg naar een genadeloze 4-0 de zenuwen onder controle. Voor Luca Brecel is, na een weekje rust, het Champion of Champions-toernooi de volgende afspraak.

8ste finales: Luca Brecel-Lyu Haotian 0-4. Framestanden: 36-81(41), 1-76(70), 0-134(134); 21-66.

16de finales: Luca Brecel-Pang Junxu 4-3. Framestanden: 121(111)-0, 74(74)-0, 32-58, 63-31, 56-84, 13-56, 98(93)-0.