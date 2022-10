Wout van Aert zit alweer op de crossfiets: “De moraal wordt voorlopig nog serieus op de proef gesteld”

Quinten Hermans won donderdag de Kermiscross in Ardooie. Intussen zat Wout van Aert op zijn crossfiets in de Antwerpse Kempen, trainend voor zijn eerste veldrit van het jaar. Waar? Niemand heeft tot nu toe een idee, maar de Belgische kampioen op de weg wil dit jaar opnieuw wat meer wedstrijden inlassen.

Dat is niet eens onlogisch. De kopman van Jumbo-Visma reed dit jaar na de Tour ‘slechts’ vijf wedstrijden, een pak minder dan de dertien van vorig jaar. Of Van Aert deze winter aan het WK in het Nederlandse Hoogerheide zal deelnemen, is geen uitgemaakte zaak. Als de wedstrijd past binnen de opbouw richting het wegseizoen, dan wordt een deelname zeker in overweging genomen en gaat Van Aert net over de Nederlandse grens op zoek naar een vierde wereldtitel bij de profs.

Van Aert trok er donderdag op uit in de regen. “De moraal wordt voorlopig nog serieus op de proef gesteld”, schreef hij op Strava bij zijn rit van 64,81 kilometer van Herentals over Beerse en Turnhout tot in Kasterlee.