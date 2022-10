Kim Clijsters verbaast zichzelf met topwedstrijd op voor haar speciale plek: “Geen idee hoe dit mogelijk is”

De Limburgse, het tweede reekshoofd, was in twee korte sets (6-3 en 6-1) veel te sterk voor thuisspeelster Mandy Minella. Dat is het huidige nummer 330 van de wereld. Clijsters, gisteren nog te gast in Antwerpen tijdens de European Open, neemt het nu op tegen de winnares van de wedstrijd tussen Julia Görges en Agnieszka Radwanska. In de andere tabelhelft van het exhibitietoernooi zitten onder anderen Martina Hingis en Daniela Hantuchova.

Clijsters, die haar eerste toernooizege ooit boekte in Luxemburg, was bijzonder blij met haar niveau.

“Ik heb geen idee waarom ik zo goed speelde”, lachte ze. “Het is altijd leuk om hier opnieuw te zijn. Ik ben hier nog maar 24 uur en het is genieten. Ik heb ook mijn familie nog eens kunnen zijn, dat gebeurt niet zo vaak want we wonen in de VS. Maar hier begon alles voor mij als zestienjarige en ik heb hier veel herinneringen aan. Ik was ook echt blij met wedstrijd, ik weet zelfs niet hoe dit mogelijk is. Soms klikt het gewoon in je hoofd als je iets al meer dan dertig jaar doet. Dit was zo’n dag. Ik hou nog altijd van het tennis.”

