Sinds zijn prostaatkanker kampt acteur Warre Borgmans met erectiestoornissen: “Ik heb een leven voor en na de operatie. Niet kunnen klaarkomen, is heavy”

Warre Borgmans is een van de acht BV’s die gaan strippen om prostaatkanker bespreekbaar te maken. Zes jaar geleden werd de acteur zelf behandeld voor de ziekte, maar als gevolg kampt hij nu met erectieproblemen. — © VRT

Helemaal uit de kleren, om kanker bij mannen bespreekbaar te maken. Tijdens hun striptease voor Kom op tegen Kanker geven acht BV’s zich letterlijk bloot. Maar Warre Borgmans (66) doet het ook figuurlijk. Voor het eerst getuigt de acteur over zijn gevecht tegen prostaatkanker. En over de onvoorziene gevolgen. Sinds zijn behandeling kampt Borgmans met erectieproblemen. Een zeldzame bijwerking met grote impact. “Ik mis het genot, de ontlading. Terwijl ik nog in de fleur van mijn leven zit.”