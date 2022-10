Maasmechelaar Arno klaar voor finale ‘Regi Academy’ in Sportpaleis: “Die ervaring nemen ze me nooit nog af”

Maasmechelen/Hasselt

In de supermarkt op de foto gaan met fans, een stylist die je kleren uitkiest, repeteren in het Sportpaleis. Arno Louwette (22) heeft de afgelopen dagen al een voorproefje gekregen van wat hem te wachten staat als hij zaterdag Regi Academy zou winnen. Maar dan moet de Maasmechelaar eerst nog voorbij Hanne en Melanie. “Ik had nooit durven dromen dat ik zover zou geraken.”