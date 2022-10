Telenet Giants Antwerp neemt afscheid van Maurice “Mo” Watson

Telenet Giants Antwerp heeft na onderling overleg afscheid genomen van de Amerikaanse guard Maurice “Mo” Watson (29). Hij had een contract tot het einde van het seizoen. De sportieve staf van de Giants presenteert zo snel mogelijk een nieuwe guard.

Na onderling overleg werd het contract van Maurice “Mo” Watson bij Telenet Giants Antwerp stopgezet. De 29-jarige en 1m80 grote Amerikaanse guard werd afgelopen zomer door de Giants aangetrokken. De wedstrijd van aanstaande zaterdag in het kader van de vierde speeldag van de BetFirst BNXT League en in Kangoeroes Mechelen vormt meteen de laatste partij van Watson bij Telenet Giants Antwerp. “Wij wensen Mo veel succes bij het verderzetten van zijn basketbalcarrière. We onderzoeken nu enkele pistes en hopen zo snel mogelijk een vervanger te kunnen presenteren,” gaf de sportieve staf van Telenet Giants Antwerp mee.

Mo Watson was de voorbije twee maanden in de BNXT League goed voor een gemiddelde van 9,5 punten, 3 rebounds en 8 assists. In de FIBA Europe Cup tekende hij voor een knap gemiddelde van 13,5 punten, 2,3 rebounds en 10 assists. Mooie cijfers, maar enerzijds organisatorisch en anderzijds vooral defensief viel hij door de mand.