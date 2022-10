David Goffin zet Belgisch tennispubliek in vuur en vlam, en plaatst zich voor kwartfinales European Open in Antwerpen

Goffin heeft zich de vorige jaren zelden in optimale conditie gemeld aan de Schelde. In 2020 kampte hij met de naweeën van een coronabesmetting, dit jaar worstelt hij met de naweeën van een griep. Hevige hoestbuien zadelden hem de voorbije dagen op met een pijnlijk diafragma en dito lenden. En dat hij nog iets bleker oogde dan anders verraadde dat ver van alle hinder achter de rug was.

Ondanks die fysieke zorgen begon Goffin sterk aan het duel. In het eerste game kon de 31-jarige Luikenaar een eerste breakpunt niet omzetten, maar nadien leek hij de set al vroeg in handen te nemen. Een overtuigend opslaggame werd gevolgd door een eerste break: 2-1. Door al te veel unforced errors kon Goffin dat voordeel niet vasthouden. Van een 2-1 bonus werd het via een tegenbreak een 2-3 achterstand. Met een heerlijke backhand forceerde de Sportman van het Jaar 2017 in het negende game alweer twee breakpunten, maar geen van beide werd omgezet. Geen 5-4 dus, wel 4-5. Hij moest dus serveren om in de set te blijven en deed dat met verve: 5-5. In de tiebreak krikte hij zijn niveau nog wat op. Met agressief en stijlvol tennis, getuige daarvan die 23 winners, haalde Goffin volkomen verdiend de eerste set binnen.

Goffin en Schwartzman hadden mekaar al vijf keer eerder bekampt, waarvan de Belg vier keer als primus uit de strijd kwam. Alleen in Antwerpen, jawel, triomfeerde de Argentijn. Die primeur kreeg gisteren geen vervolg. “Uit die goede tiebreak had ik het vertrouwen geput om die tweede set aan te vatten”, sprak Goffin. En wat bleek... De Belgische nummer 1 begon nog beter te serveren, nog vaker het net aan te vallen en nog vaker de lijnen te vinden. Schwartzman kon het ondanks zijn vinnige beentjes niet meer belopen en al snel sloeg Goffin een beslissende kloof.

De 6-2 uitslag gaf duidelijk het verschil weer tussen beide heren in die tweede set. “Ik ben heel tevreden met het niveau dat ik gehaald heb.” Een globetrotter als Goffin speelt zelden in eigen land. “Dan doet het des te meer deugd om zoveel mensen achter mij te krijgen. Van mij mogen er morgen tegen Richard Gasquet zelfs nog meer fans komen steunen.”

