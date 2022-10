Einde verhaal bij Manchester United? “Cristiano Ronaldo zit dit weekend niet in de selectie”

De situatie van Cristiano Ronaldo bij Manchester United wordt met de dag schrijnender. De Portugees komt de laatste weken niet verder dan de invallersbank en verliet woensdag nog vroegtijdig en misnoegd het stadion, nadat hij weigerde om in het slot van de gewonnen match tegen Tottenham in te vallen. Die actie blijft niet zonder gevolgen: Manchester United maakte donderdag bekend dat Ronaldo niet in de selectie zit voor de topper tegen Chelsea.