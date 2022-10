Russisch militair expert beseft niet dat hij al live op tv is: “Vraag me er gewoon niet te veel over”

Een expert die verbonden is met het Russische ministerie van Defensie heeft een flater begaan op de Russische televisie. Ruslan Pukhov zou het hebben over “fundamentele veranderingen op de wereldmarkt”, maar waarschuwde de presentatoren op fluistertoon om “niet te veel te vragen over Iraanse drones”. Hij besefte echter niet dat zijn microfoontje al aanstond tijdens de live-uitzending.

“Maak geen slapende honden wakker”, vraagt Pukhov voor zijn interview begint. “We allemaal weten dat ze van Iraanse makelij zijn, maar dat zal de Russische overheid dat nooit toegeven”. De presentatoren hebben al snel door dat hij een vergissing begaat en proberen het over een andere boeg te gooien. Maar de uitschuiver van Pukhov gaat intussen de wereld rond via sociale media. “Je kunt de paniek in zijn ogen zien”, klinkt het op Twitter. “Het zou met niet verbazen of hij plots ‘uit een raam valt’ of iets dergelijks.”

Rusland zette de voorbije dagen zwermen ‘kamikazedrones’ in tegen Oekraïense steden en burgerdoelwitten, als goedkoop alternatief voor hun peperdure kruisraketten. De drones worden gemaakt door bondgenoot Iran, maar dat wil het Kremlin niet toegeven. Dat deed Pukhov nu dus wel - al was dat onbewust - op nationale televisie.

