Het Bondsparket van de KBVB vraagt drie speeldagen schorsing voor STVV-middenvelder Mory Konaté na zijn rode kaart tegen Club Brugge. De Guineeër en STVV krijgen nu de kans om nog in beroep te gaan. De kans dat de Kanaries akkoord gaan met de minnelijke schikking lijkt eerder klein, zodat Bernd Hollerbach zaterdag in de wedstrijd tegen OH Leuven nog een beroep kan doen op Konaté.