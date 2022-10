Exit Zuhal Demir in ‘BV Darts’, Francesco Planckaert verrassend terug in tornooi

Genk

De eerste partij van de avond in BV Darts werd een Limburgs duel. Zuhal Demir kon het Hans van Alphen nog knap lastig maken. Maar de sporter uit Sint-Lambrechts-Herk haalde het met 3-2. Demir moest het in de eliminatieronde opnemen tegen Francesco Planckaert, die eerder die avond had verloren van Jamie-Lee Six. Beiden hadden moeite om te finishen op een dubbel, maar uiteindelijk trok de oudste zoon van Eddy de partij naar zich toe met 3-0. De Genkse minister toonde zich een sportieve verliezer: “Ik ben megablij voor Francesco”, wenste ze hem proficiat. Francesco zit zo helemaal terug in het tornooi, nadat hij donderdag mocht invallen voor Omar Souidi die moest opgeven door een polsblessure. (nco)

