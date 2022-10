EUROPEAN OPEN. Dominic Thiem voorbij Cerundolo naar kwartfinales, ook Korda bij de laatste acht in Antwerpen

Thiem versloeg donderdag in de tweede ronde (achtste finales) op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena het Argentijnse zesde reekshoofd Francisco Cerundolo (ATP 28) in drie sets: 6-1, 1-6 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. Opvallend: beide tennissers bekampten elkaar nog maar vorige week, in de kwartfinales op het toernooi in Gijon. Thiem trok ook toen aan het langste eind.

Thiem, in 2020 winnaar op de US Open en ook finalist op de Australian Open (2020) en Roland-Garros (2018 en 2019), schakelde in de eerste ronde wildcard Michael Geerts (ATP 268) uit in twee sets (6-4 en 6-0). Op zijn hoogtepunt schopte de 29-jarige Oostenrijker het tot de derde plaats op de wereldranglijst, maar hij is door blessureleed ver teruggezakt.

© BELGA

Korda houdt Khachanov uit kwartfinales

De Amerikaan Sebastian Korda (ATP 36) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/648.130 euro). Hij versloeg donderdag op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena het Russische vierde reekshoofd Karen Khachanov (ATP 18) in twee sets: 7-5 en 7-6 (11/9). Korda klaarde de klus is twee uur.

Khachanov was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Maandag lanceerde hij nog samen met onder meer David Goffin met een ludieke workshop in het Antwerpse chocolademuseum Chocolate Nation de European Open, maar tegen Korda verging het lachen hem snel. De 22-jarige Amerikaan haalde het na twee aan elkaar gewaagde en spannende sets tegen Khachanov, die in de tiebreak van de tweede set vier setballen liet liggen.

Korda ontmoet in de kwartfinales het Japanse achtste reekshoofd Yoshihito Nishioka (ATP 39).