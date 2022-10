Onze tv-tips: een nieuwe detective, Italiaanse maffia en een cold case

Cold Case Files

Play7, vr, 21.35u

Intrigerende Amerikaanse documentairereeks over fascinerende misdaadonderzoeken waarin voorlopig geen resultaat werd geboekt. Deze aflevering gaat over de 31-jarige vastgoedtaxateur Mike Williams die in december 2000 tijdens een eendenjacht in de moerassen van Florida verdwijnt. De autoriteiten vermoeden dat hij verdronken is. Maar is dat wel zo?

Il Traditore

Canvas, vr, 22.25u

Voor de fans van de betere film is er deze biografische misdaadfilm die zich afspeelt op Sicilië. Begin jaren 80 bereikt de strijd tussen verschillende maffiaclans er een hoogtepunt. Een hooggeplaatst lid van de Cosa Nostra duikt onder in Brazilië. Intussen worden de vertrouwelingen één voor één vermoord. Puik acteerwerk van een overwegend Italiaanse cast.

Karen Pirie

Een, vr, 20.40u

Een nieuwe naam op vrijdag. Gebaseerd op de succesvolle boekenreeks. De serie is ook kakelvers want ging slechts enkele dagen geleden in première in het VK. We keren terug naar Schotland 1996. Drie dronken studenten vinden het lichaam van een jonge vrouw op het domein van een kathedraal. Voor de politie zijn de studenten de enige verdachten. Speurder Karen Pirie zet zich op het onderzoek. (tove)