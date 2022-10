Gedrogeerde bestuurder met wapen en pepperspray in auto gearresteerd in Sint-Truiden

De politie heeft dinsdag een bestuurder, die geseind stond, gearresteerd bij een controle. De chauffeur reed onder invloed van amfetamines. Hij had ook drugs in de auto, net als een wapen en pepperspray.

Na een melding van de ANPR-camera (nummerplaatherkenning) heeft de politie op de Luikersteenweg in Sint-Truiden een auto naar de kant gehaald. De wagen stond gesignaleerd als gestolen. Het voertuig werd in beslag genomen. In de auto zaten vier personen. Ze verbleven allen illegaal in ons land. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en ook hij stond geseind. De politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken vond in de auto ook drugs en een wapen.