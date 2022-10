Met z’n allen naar ‘Merci Iljooo’ in het Kuipke: Iljo Keisse zwaait af in wedstrijd met bekende Belgen tegen… Filippo Ganna

Op ‘Merci Iljooo’ bekampen Team Belgium en Team International elkaar in een omnium dat zal bestaan uit een dernyrace, afvallingskoers, scratch, puntenkoers en 500m sprint. Iljo Keisse is uiteraard de kopman bij Team Belgium en krijgt de steun van Stijn Steels, Jasper De Buyst, Jules Hesters, Robbe Ghys, Otto Vergaerde, Gerben Thijssen en Fabio Van den Bossche. Die laatste behaalde afgelopen weekend nog brons op de puntenkoers op het WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

In Team International wordt Filippo Ganna dé blikvanger. De 26-jarige Italiaan is zonder twijfel de strafste pistier van het moment. Op 8 oktober zette Ganna in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord op een fabelachtige 56,792 km. Een week later, op het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines, verbeterde de tweevoudige wereldkampioen tijdrijden op de weg ook het wereldrecord op de individuele achtervolging. Ganna vlamde naar goud door de 4 km af te leggen in 3:59.636.

Het wordt dus een première voor al wie op ‘Merci Iljooo’ aanwezig is, want Ganna zal voor het eerst in zijn carrière in het Kuipke rijden. Hij krijgt kleppers als Mark Cavendish, Elia Viviani, Michael Morkov en Niki Terpstra als ploegmaat. De laatste drie namen van Team International zullen binnenkort ingevuld worden.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Merci Iljooo wordt meer dan alleen koers met toprenners. De toeschouwers worden rijkelijk getrakteerd op een avondvullend spektakel met heel wat huidige en ex-renners, waaronder uiteraard ook wereldkampioen en ploegmaat Remco Evenepoel. Er is ook veel muziek met de ‘Iljo Keisse-showband’ en een terugblik op de hoogtepunten uit Iljo’s carrière. Het middenplein van het Kuipke wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Café De Karper’ – een verwijzing naar het gelijknamige café van Iljo’s vader Ronie op de Kortrijksesteenweg in Gent – en de avond eindigt met een spetterende afterparty.

Tickets bestellen kan via www.merciljo.be. De avond start rond 20u, vanaf 23u begint de afterparty.