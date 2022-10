Steven ‘Spillie’ Spillebeen (47) achtste keer voor politierechter: 174 kilometer per uur waar 90 mag

Steven Spillebeen (47) uit Roeselare heeft zijn achtste veroordeling voor de politierechtbank opgelopen. Hij reed 174 kilometer per uur op de verkeerswisselaar het Ei waar slechts 90 is toegelaten. Omdat zijn laatste veroordeling minder dan drie jaar geleden is, moet hij al zijn rijexamens opnieuw doen.

Steven ‘Spillie’ Spillebeen, die tegenwoordig in Roeselare woont, werd bekend door zijn overwinning in het allereerste seizoen van Big brother. Sindsdien reeg hij behoorlijk wat veroordelingen voor de politierechter aaneen, vooral voor overdreven snelheid en alcohol.

Op 19 maart vorig jaar liep hij opnieuw tegen de lamp. Spillebeen scheurde met 174 kilometer per uur over het Ei in Kortrijk. Volgens zijn advocaat Jan Leysen deed hij dat om thuis te zijn voor de avondklok in ging. Met deze stevige snelheidsovertreding loopt hij al zijn achtste veroordeling op.

Spillebeen moet zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw doen en slagen voor medische en psychologische proeven. Hij moet 600 euro boete betalen en kreeg drie maanden rijverbod. Daarvan zijn slechts vijftien dagen effectief en zijn rijbewijs werd al veertien dagen ingetrokken dus ‘Spillie’ moet nog slechts één dag zijn wagen laten staan.