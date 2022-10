Ryan Cortjens staat maand aan de kant met breuk in de rechterhand

Het zit Ryan Cortjens niet mee. Nadat de twee voorgaande beloftenseizoenen in rook opgingen vanwege corona en knieproblemen staat de 21-jarige Lanakenaar nu aan de kant met een handbreuk. Cortjens startte nochtans goed voorbereid en met veel overtuiging aan het nieuwe veldritseizoen. Hij kon sinds lang weer pijnvrij crossen. Afgelopen zondag in het Nederlandse Oisterwijk ging het echter weer mis. Na een strijd met een concurrent raakte hij een boom. Op het eerste gezicht onschuldig, maar achteraf kreeg hij last van de onderarm en later ook aan de rechterhand. Onderzoek wees uit dat Ryan een kleine breuk opliep waardoor hij een week niet mag fietsen en een maand lang geen specifieke veldrittrainingen mag doen. “Ik hoop midden november de competitie opnieuw te kunnen hervatten”, aldus Cortjens. (fv)