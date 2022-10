Oud-premier Boris Johnson wil volgens Britse media naar partijleiderschap dingen

Ex-premier Boris Johnson zal naar verwachting kandideren voor het partijleiderschap van de Britse Conservatieve Partij en dus voor premier, melden de kranten The Daily Telegraph en The Times op basis van niet nader genoemde ingewijden. De kwaliteitskrant ziet in Johnson een kansrijke kandidaat.

Johnson trad na een reeks schandalen deze zomer af als premier en is momenteel op vakantie in het Caribisch gebied. Hij volgt daar naar eigen zeggen de opiniepeilingen onder partijleden met belangstelling en gelooft dat een kandidatuur “een zaak van nationaal belang” is.

Truss legde donderdagmiddag een korte verklaring af waarin ze aankondigde ontslag te nemen. “Ik werd premier op een moment van grote economische en internationale instabiliteit. Families en bedrijven waren bezorgd over hoe ze hun rekeningen zouden betalen. Ik werd verkozen met een mandaat om dat te veranderen (...) Gezien de situatie kan ik niet doen waarvoor ik verkozen ben.”

De verklaring volgde na een korte crisisvergadering in Downing Street 10 met de voorzitter van de Conservatieve partij, vicepremier Therese Coffey en Sir Graham Brady, de voorzitter van het invloedrijke 1922 Committee in de Conservatieve partij. Met die laatste is afgesproken dat er binnen de week een nieuwe premier wordt verkozen binnen de partij. Tot zolang blijft Truss in functie.