Erasmus-microbe kreeg Sofie te pakken: van uitwisselingsstudent tot buitenlands stagiair

Toen ze nog naar school ging in WICO Campus Overpelt trok Sofie Sevens een weekje naar het Spaanse Manlleu via Erasmus+. Omdat dat zo goed meeviel, trok ze tijdens haar studies aan de hogeschool opnieuw naar de Spaanse stad. Daar begeleidde ze op haar beurt studenten uit het Erasmus-uitwisselingsproject.

Al vele jaren gaan de leerlingen van WICO Campus Overpelt op uitwisseling naar verschillende landen. De afgelopen jaren vertrokken ook leraren op buitenlandse activiteiten. Naar aanleiding van de Erasmusdays deelt de school het verhaal van Sofie Sevens. Zij ging als leerling van WICO op uitwisseling in de school Antoni Pous in het Catalaanse Manlleu (Spanje). Vorig jaar deed ze tijdens haar studies voor leraar een buitenlandse stage, opnieuw via Erasmus+ en op deze partnerschool.

“Samen met enkele medestudenten trok ik naar Manlleu”, vertelt Sofie. “De Spaanse studenten kwamen ook op bezoek bij ons in Overpelt. Het was een zalige ervaring, eentje waarbij veel nieuwe vriendschappen gevormd werden.” Wat Sofie het meest bijbleef van haar uitwisseling, waren de voor haar vreemde tijdstippen waarop de Spanjaarden aten. “Vier of vijf keer per dag eten en een avondmaal om 21 uur, dat vond ik raar”, lacht Sofie. “Maar ik heb op een week tijd zo veel mooie dingen gezien. Toen ik thuiskwam, wilde ik meteen terug. Maar aangezien ik toen maar 16 jaar was, vonden mijn ouders dat niet het beste plan.”

Zelfzekerder

Sofie moest dus wachten om terug te kunnen keren naar Manlleu. Tijdens haar studies aan de hogeschool kreeg ze te horen dat ze op buitenlandse stage mocht gaan en dat ze haar stageplaats zelf mocht kiezen. “Natuurlijk dacht ik meteen aan de school in Manlleu. Ik ondernam meteen actie en stuurde een Facebookberichtje naar Juan, een leraar van de school. Na wat mailen en babbelen kon ik aan de slag: 4,5 maanden stage in de Spaanse school Antoni Pous!” Of deze Erasmuservaringen haar hebben gevormd tot wie ze nu is? “Van nature was ik altijd al een sociaal persoon, maar deze ervaringen hebben me nog meer doen openbloeien”, zegt Sofie. “Ik ben zelfzekerder geworden en sta sterker in mijn schoenen. Zonder Erasmus+ was dat sowieso een pak minder het geval geweest.”

Tijdens haar stage in Manlleu kreeg ze de kans om het huidige uitwisselingsproject mee te begeleiden. Ze is dan ook een grote supporter van Erasmus+: “Tegen alle jongeren die overwegen om ‘op Erasmus’ te gaan, wil ik zeggen: ga! Voor je ligt een kans die je niet vaak zal krijgen. Je maakt vrienden voor het leven, ontdekt andere culturen en groeit echt als persoon. En als je al besloten hebt om te vertrekken: geniet ervan!”

(Artikel geschreven door Judith Milh)