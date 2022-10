Clemence is al 68 jaar lid van Femma Stal-Koersel

Beringen

Enkele leden van het dagelijks bestuur brachten Clemence Bosmans zopas een bezoekje naar aanleiding van haar 90ste verjaardag. ‘Manske’ is het oudste lid van Femma Koersel-Stal. In 1954, op 22-jarige leeftijd, werd ze lid van KAV. Op dit ogenblik is ze dus al 68 lid van de vrouwenvereniging. “Wij wensen Manske nog vele mooie jaren toe om te genieten van haar familie, haar buren en natuurlijk ook van de Femma-vriendinnen.”