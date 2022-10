Nu ook Thomas Meunier in de lappenmand, WK in gevaar? Rode Duivel breekt jukbeen

Thomas Meunier heeft woensdag in de zestiende finales van de Duitse voetbalbeker met Borussia Dortmund tegen tweedeklasser Hannover een jukbeenbreuk opgelopen. Onze landgenoot is intussen reeds geopereerd, maar komt voor de start van het WK sowieso niet meer in actie bij de Borussen, zo maakte de club donderdag bekend. Meunier hoopt wel opnieuw speelklaar te zijn voor de start van het WK in Qatar.

Meunier werd woensdag na 63 minuten naar de kant gehaald nadat hij in het gezicht werd geraakt. Bij onderzoek kwam de jukbeenbreuk aan het licht, waarna een snelle en “succesvolle” operatie volgde. Dat neemt niet weg dat het WK een gevecht tegen de klok zal worden. De Rode Duivels verzamelen reeds op maandag 14 november in Tubeke, om een dag later richting Koeweit te vertrekken. Tot en met zondag 13 november staat er competitievoetbal op het programma en Dortmund verwacht de 31-jarige Meunier dan nog niet terug. Het is dus maar de vraag of de rechterwingback tijdig fit geraakt voor Qatar.

Thomas Meunier is een belangrijke schakel in het elftal van bondscoach Roberto Martinez, waar hij in principe de eerste keuze is op de rechterwingback. De 58-voudige international was zowel op het EK van 2016, het WK van 2018 als EURO 2020 basisspeler bij de Rode Duivels. In 2018 miste hij de halve finale tegen Frankrijk wegens schorsing, waarna de Belgen met het kleinste verschil onderuitgingen na een doelpunt op een stilstaande fase. Martinez sprak eerder zijn vrees al uit voor blessureleed in aanloop naar de eindronde in Qatar, met momenteel een karrenvracht aan wedstrijden in alle competities. Alexis Saelemaekers is al zeker out, onder meer Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku hadden de voorbije weken af te rekenen met kwetsuren. Eden Hazard komt dan weer amper aan spelen toe bij Real.

