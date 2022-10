Honderd lezers vieren feest voor tien jaar bib aan de Groenstraat

Lummen

Precies tien jaar geleden verhuisde de Lummense bibliotheek van het Gemeenteplein naar de Groenstraat. “Dat vierden we met een leuke dag voor jong en oud”, zegt bibliothecaris Inge Vandermot. “We kregen zo’n 100 bezoekers over de vloer. Er werd voorgelezen en de kinderen konden een kroon knutselen, cupcakes versieren, striptekenen en zich laten grimeren. Voor de volwassenen waren er drie lezingen en een workshop fotografie voor je smartphone. Iedereen kreeg ook een lekker stuk verjaardagstaart of een cupcake met een glaasje.”

“Op tien jaar tijd kregen we aan de Groenstraat meer dan 442.000 lezers over de vloer, goed voor 941.000 uitleningen”, aldus bibliothecaris Vandermot. “Onze collectie bestaat uit ruim 25.000 boeken en tijdschriften en momenteel tellen we 3.429 lidkaarten en 110 klaskaarten.” klu