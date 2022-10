Jonge tiener zat achter valse bommelding in Lommel

Lommel

Een zeer jonge tiener was woensdag verantwoordelijk voor de valse bommelding bij scholencampus WICO in Lommel. Dat blijkt uit het onderzoek. De zaak wordt nu verder onderzocht en afgehandeld.

De WICO scholencampus in Lommel werd woensdagochtend ontruimd na een valse bommelding. Die kwam binnen via Smartschool. Dezelfde voormiddag werden twee minderjarigen gearresteerd, maar zijn bleken niet achter de melding zelf te zitten. Deze was afkomstig van een andere, jonge tiener. Hij werd in de namiddag gearresteerd en nadien verhoord.

De minderjarige had geen kwade bedoelingen en kon de gevolgen van zijn daden moeilijk inschatten. De zaak wordt verder onderzocht. ppn