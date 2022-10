Neutrale bankautomaat in een straal van 5 kilometer rond je woning

Ook al gemerkt dat op sommige bankautomaten nu Bancontact CASH staat in plaats van de naam van je eigen bankinstelling? Dat zullen er alleen maar meer worden in de toekomst. De vier grootbanken hebben immers de handen in elkaar geslagen om samen die geldafhaalpunten te organiseren. Maar wat als ik bij een andere, kleinere, bank zit?

Welke banken zitten achter het initiatief?

BNP Paribas, KBC, Belfius en ING hebben samen Batopin opgezet. Meer en meer kleinere bankkantoren sluiten, en daardoor zijn er de afgelopen jaren dus heel wat bankautomaten verdwenen. Door samen te werken wil men tot een betere spreiding komen van het aantal automaten. En vooral ook kosten besparen.

Komen er in de toekomst dan minder bankautomaten?

Bijna de helft van alle automaten in ons land verdwijnt. Maar de banken beloven dat 95 procent van de inwoners van ons land een cashpunt vindt binnen een straal van 5 kilometer rond hun huis. Nu is er op sommige plaatsen een overconcentratie, terwijl er in andere regio’s amper of geen meer staan.

Kan je er enkel geld afhalen of kan je nog andere bankzaken doen?

De miljoenen klanten van de vier grootbanken kunnen naast geld afhalen ook geld op hun rekening zetten of hun saldo opvragen.

En als ik geen klant ben bij een grootbank?

Klanten van alle banken zullen bij de nieuwe Bancontact CASH-punten geld kunnen afhalen en hun pincode veranderen. Maar het zou wel kunnen dat je kosten moet betalen, zegt Isabelle Marchand van Febelfin. Elke bank heeft een eigen tarieflijst. Wil je zeker zijn dat er geen extra kosten zullen aangerekend worden omdat je geen klanten bent bij een grootbank, vraag het dan best even na in je bankkantoor.

Waar komen de afhaalpunten?

“Batopin installeert CASH-punten waar ze echt nodig zijn en niet daar waar de bank toevallig een kantoor huurt. De CASH-punten komen op plaatsen waar mensen effectief geld gebruiken en waar ze vaak komen: in winkelstraten, bij horecazaken, in stations... Dat ze losstaan van de banken zelf stelt Batopin in staat om de slimste locaties te kiezen, rekening houdend met hoe mensen leven en werken, winkelen en zich verplaatsen. Dat wil op het platteland bijvoorbeeld nogal eens verschillen van in de stad”, zegt de woordvoerder.

Hoeveel van de neutrale bankautomaten staan er al?

Tegen 2024 moeten er 2.240 neutrale bankautomaten staan in ons land. Momenteel is 27 procent in gebruik of is men bezig met de installatie. Onder meer in de Veldstraat in Gent, op Brussels Airport, aan het Falconplein in Antwerpen maar evengoed in de Kerkstraat in Buggenhout staan er nu al toestellen. In de komende tijd zullen ze meer en meer opduiken in het straatbeeld.