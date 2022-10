Mikkel Honoré verlaat Quick-Step (ondanks lopend contract) voor EF Education-EasyPost

Quick-Step Alpha Vinyl neemt na vier jaar afscheid van Mikkel Honoré. De 25-jarige Deen had nog een contract voor een jaar bij de Wolfpack, maar dat werd ontbonden. Hij maakt de overstap naar EF Education-EasyPost. Dat maakten beide ploegen donderdag bekend.

Honoré maakte in 2019 zijn profdebuut bij het team van manager Patrick Lefevere. Hij veroverde sindsdien twee profzeges, beiden in 2021. Hij won vorig jaar etappes in de Ronde van het Baskenland en de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali.

“Ik ben heel opgewonden”, zei Honoré in een eerste reactie. “Het is een nieuwe start en een nieuw hoofdstuk voor mij. Ik kan niet wachten alle rijders, staf en alle mensen van het management te leren kennen voor volgend jaar.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik kan op bijna elk terrein ingezet worden”, ging hij verder. “En hopelijk kan ik een goede sfeer in de groep brengen. Ik hou van koersen en aanvallen en kijk uit naar de kansen die ik zal krijgen bij EF. Ik kijk er ook naar uit naar wedstrijden te gaan met een plan en met de bedoeling te winnen. Ik weet dat ik het niveau en de capaciteiten heb. We zullen volgend seizoen een heel goed team hebben.”

Bij EF Education-EasyPost wordt Honoré volgend seizoen ploeggenoot van onze landgenoot Jens Keukeleire.