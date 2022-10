Griekenland wil elektriciteitskabel aanleggen naar Duitsland voor levering groene stroom

Het voorstel werd donderdag gelanceerd door de Griekse minister van Energie Kostas Skrekas. “Het wordt geen makkelijke opgave, maar er is veel vraag naar groene energie in het zuiden van Duitsland, die wij kunnen leveren.”

De kabel zou door Albanië en andere Balkanlanden lopen. Griekenland heeft dit jaar zijn capaciteit aan hernieuwbare energie bijna verdubbeld, tot 3,8 GW. Tegen 2030 wil het land 70 procent van al zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Ook deals met Cyrpus en Egypte

Griekenland kijkt trouwens niet alleen naar het noorden, maar ook naar het zuiden. Een jaar geleden werd een akkoord bereikt met Cyprus en Egypte over een 1.400 kilometer lange onderwaterstroomkabel.

Daarnaast loopt er ook nog een project “Euro Asia Connector” dat stroom vanuit Israël over Cyprus en Griekenland naar Europa moet brengen. De regering in Nicosia gaf onlangs het startschot voor het leggen van de 900 kilometer lange kabel naar Kreta. Het gaat om een project van meer dan 1.500 kilometer in totaal, waarmee het één van de langste stroomkabels ter wereld wordt.