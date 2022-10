Belgische luxewebshop verkoopt zeldzaamste handtas ter wereld

Je hebt de iconische Birkin-bag van het Franse Hermès, opgedragen aan Jane Birkin en intussen een vaste waarde in de collectie van menig A-lister. Dan heb je de overtreffende trap van luxe in de vorm van de Himalaya Kelly van datzelfde modehuis. Een sacoche uit krokodillenleer waarvan de kleur geleidelijk overgaat van rokerig grijs naar wit, wat de makers doet denken aan de gradaties in het met sneeuw bedekte Himalayagebergte. Een heel traag en duur kleurproces. Daarbovenop blinken de accessoire extra uit door de 250 ingewerkte diamantjes. Aan zo’n zeldzame tas hangt een stevige nieuwprijs. Ook op de tweedehandsmarkt worden ze vaak verkocht voor een bedrag met zes (!) cijfers.

De Himalaya Kelly van Hermès.

Voor hoeveel Labellov zijn exemplaar precies kon verkopen, blijft geheim. Ook over de identiteit van de nieuwe eigenaar blijft zaakvoerder Birgit De Jager vaag. “De verkoper van de handtas bevond zich in Stockholm en is naar hier overgevlogen om ze aan te bieden. Onze experts hebben ze gecontroleerd op authenticiteit en zochten een koper. Voor deze bag vonden we die in Hongkong. Zulke tassen blijven om veiligheidsredenen nooit in onze showroom. Het exemplaar is per private koerier vanuit Antwerpen vertrokken en in Hongkong geleverd. Aan de deur van de koper, die er een bedrag van zes cijfers voor neertelde”, klinkt het. En of de tas schaars is: “In het tienjarige bestaan van Labellov is het nog maar de derde keer dat we het model binnenkrijgen.”

Die zes cijfers spreken tot de verbeelding, maar veilingen in het recente verleden geven een indicatie van het werkelijke prijskaartje. Vorig jaar nog werd een Hermès Himalaya Kelly met 18 karaats witgouden en diamanten accenten verkocht voor 4 miljoen Hongkongse dollar (511.338 euro) bij Christie’s Hongkong. Het model brak daarmee het wereldveilingrecord voor handtassen. Het vorige record stond ook op naam van een Himalaya Kelly. Die bracht in november 2020 een slordige 3,3 miljoen Hongkongse dollar op ( 421.854 euro). Stukken van mensen, maar wel een slimme keuze, zo zei Elien Migalski van Labellov in een eerder interview met Het Nieuwsblad. “Een tas van Hermès zal altijd in waarde blijven stijgen. Het zijn vandaag de allerbeste investeringen.”

Weetje: Eind de jaren 90 wist de grote massa niet eens van het bestaan van de matte Himalaya-tassen af. Het model was alleen bekend onder de meest toegewijde fans. Vandaag bengelen ze rond de pols van enkele steenrijke beroemdheden. Onder meer Jennifer Lopez, Victoria Beckham en Kylie Jenner hebben er een in hun bezit.