Mike De Decker aast op WK darts: ‘The Real Deal’ verslaat ex-wereldkampioen met knappe finish en maakt gehakt van Poolse topper

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn al zeker van een WK-ticket, maar de andere vier Belgische profdarters moeten nog vol aan de bak. Voor Brian Raman werd het geen succes op donderdag want de Antwerpenaar verloor in de eerste ronde met 6-3 van… Huybrechts. Geert De Vos verloor met 6-2 van Scott Waites. Mario Vandenbogaerde versloeg Ryan Searle, het negende reekshoofd, met 6-5 maar moest in ronde twee zijn meerdere erkennen in ex-wereldkampioen Gary Anderson. ‘Super Mario’ gooide een gemiddelde van 97.74 maar verloor met 6-2 van de Schot.

Mike De Decker stond voor het toernooi net buiten de top 64 voor het WK. ‘The Real Deal’ iets meer dan 2.000 pond in het krijt ten opzichte van de Tsjech Adam Gawlas. Oké, er zijn nog kwalificaties voor die drie tickets maar dat is een loterij en rechtstreekse plaatsing is altijd beter. De Decker kreeg in zijn eerste partij meteen Rob Cross tegenover zich, het tweede reekshoofd en ex-wereldkampioen. Maar onze landgenoot gooide 95.18 gemiddeld en versloeg de Engelsman met 6-4 dankzij een finish van 111 in de beslissende leg.

De Decker won daarna ook van Lewy Williams (6-3), dankzij een gemiddelde van 100.17, en plaatste zich vervolgens voor de 1/8ste finales door 101.43 te gooien en met 6-2 te winnen van Jermaine Wattimena. Daarin ging De Decker door op zijn elan door met 6-1 gehakt te maken van Krzysztof Ratajski, de nummer 18 van de wereld. Daardoor is ‘The Real Deal’ momenteel zeker van een WK-ticket aangezien Adam Gawlas al in de eerste ronde verloor.

Kim Huybrechts won na zijn partij tegen Raman relatief makkelijk van Jeffrey de Zwaan. ‘The Hurricane’ pakte de zege met 6-1, onder meer door een 13-darter en twee 14-darters. In ronde drie keek de Kempenaar Danny Noppert in de ogen, de winnaar van de UK Open en nummer 9 van de wereld. Huybrechts stond op de rand van de uitschakeling toen hij 5-2 achterkwam, maar won dan vier legs op rij en won met 6-5. Hij gooide onder andere een leg uit in twaalf pijlen.

De Kempenaar ging er vervolgens wel uit ten voordele van Josh Rock. Het Noord-Ierse toptalent was met 6-3 te sterk voor Huybrechts, die gelijke tred hield tot 3-3 en dan de kans liet liggen om op voorsprong te komen. Ook in de beslissende leg miste onze landgenoot enkele dubbels.