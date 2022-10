Hasselt

Officieel is de herfst al een maand bezig, maar de temperatuur tapt nog altijd uit een (na)zomers vaatje. Nog tot eind volgende week halen we geregeld twintig graden in Limburg. “2022 is tot nu toe het warmste en zonnigste jaar sinds het begin van de metingen”, zegt weerman Ruben Weytjens.