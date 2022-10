70-jarigen Boxbergheide houden reünie

Op 15 oktober was het eindelijk zover: na veel vergaderen en opzoekwerk konden de 70-jarigen van Boxbergheide, die vroeger samen in de lagere school zaten, eindelijk hun reünie houden in De Schalm.

Van de 63 aanwezigen waren er 40 klasgenoten en drie oud-leerkrachten. Het werd een gezellig weerzien. De meesten hadden elkaar al twintig jaar niet meer gezien, van de vorige samenkomst als 50-jarigen in 2002. “De avond begon met een rondleiding door de oude school, waar directrice Ria Lantmeeters enthousiast uitleg gaf over de school en juffrouw Nicole ons de tegenstellingen tussen vroeger en nu duidelijk maakte”, klinkt het. “Met een naamsticker als geheugensteuntje herkenden we elkaar vrij snel, haalden we verhalen van vroeger op en werden oude foto’s bovengehaald. Een glaasje bubbels, lekkere soep, broodjes, koffie en taart konden niet ontbreken. Iedereen was het erover eens om geen 20 jaar meer te wachten om een volgende reünie te houden. Misschien over drie jaar?”