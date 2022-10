Ogier wint uitgeregende shakedown, Neuville is pas veertiende in Rally van Spanje

Na de rally’s van Griekenland en Nieuw-Zeeland krijgen de deelnemers aan de Rally van Spanje asfaltrally voorgeschoteld die het best aanleunt met een wedstrijd op een circuit. Perfect asfaltwegen op een hypersnel parcours zijn meestal de aanleiding voor bijzonder kleine tijdverschillen. Die theorie mocht donderdagochtend de vuilbak in. De regen in combinatie met andere bandenkeuzes zorgde voor bijzonder grote tijdverschillen.

Drievoudig winnaar in Spanje Sébastien Ogier reed de snelste tijd. Samen met zijn teamgenoten koos Ogier voor zachte banden. Een perfecte keuze op het kletsnatte parcours. Toyota leek op weg naar een volledige top vier tot Pierre-Louis Loubet bij zijn vijfde doortocht de derde tijd liet optekenen. Die tijd kwam er nadat hij zijn harde rubbers inruilde voor zachte exemplaren. Toyota kan in Spanje hun vierde opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs pakken. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) liet zijn team in Nieuw-Zeeland al vieren door de rijderstitel te winnen.

De Hyundai-rijders kozen dan weer voor harde banden en kwamen er eigenlijk niet aan te pas. Thierry Neuville, de winnaar van de twee laatste edities in Spanje, moest genoegen nemen met de veertiende tijd. De Belg was liefst 13,2 seconden trager dan Ogier. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) reed de vijfde tijd in WRC2, de tweede in WRC2 Junior.

Op vrijdag worden er acht klassementsritten gereden. Op zaterdag zijn dat er zeven. Op de slotdag worden en vier ritten gereden waaronder de afsluitende powerstage. (belga)