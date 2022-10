Personeel Vlaamse overheid kan vanaf november bedrijfsfiets leasen

Het personeel van de Vlaamse overheid zal vanaf november een bedrijfsfiets kunnen leasen. “Met de invoering van de bedrijfsfiets zetten we in op duurzaamheid en het welzijn van onze werknemers. Bovendien maken we op deze manier ook werk van flexibelere arbeidsvoorwaarden”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Ambtenarenzaken Bart Somers donderdag in een mededeling.

Personeelsleden van de Vlaamse overheid zullen de bedrijfsfiets kunnen aanvragen in ruil voor vakantiedagen en/of een deel van de eindejaarstoelage. Ze zijn daarbij vrij om voor fietsleasing te kiezen of niet. Belangrijk is wel dat de fiets regelmatig en daadwerkelijk wordt ingezet voor woon-werkverkeer.

De keuze voor de fiets moet aangemoedigd worden als we willen dat de auto vaker ingeruild wordt voor de fiets, luidt het. “De fiets is een ideaal vervoersmiddel en goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Als overheid moeten we dit niet verplichten, maar wel faciliteren en stimuleren. Meer mensen op de fiets betekent minder files, minder luchtvervuiling en meer vrijheid”, zegt minister Somers. Hij voegt er aan toe dat de Vlaamse overheid “een moderne en aantrekkelijke werkgever wil zijn”. “Met de invoering van de bedrijfsfiets geven we onze werknemers meer vrijheid om te kiezen hoe ze verloond willen worden”, aldus de Open VLD-minister.

De Vlaamse overheid zal voor een en ander samenwerken met KBC Autolease. Die organiseert vanaf vandaag, samen met het Agentschap Overheidspersoneel en een aantal fietsdealers, een roadshow langs verschillende vestigingen van de Vlaamse overheid. De medewerkers van de Vlaamse overheid zullen er toelichting krijgen over alle aspecten van fietsleasing, keuze van de bedrijfsfiets en de geboden service, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.