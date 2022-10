De ene na de andere flitspaal wordt vernield in Zweden, en mogelijk zitten de Russen daar voor iets tussen

De Zweedse autoriteiten treffen al maanden vernielde flitspalen aan, zo schrijft de Zweedse krant Aftonbladet. Het vermoeden bestaat dat Rusland de flitsapparatuur gebruikt in drones die het land inzet bij de oorlog in Oekraïne. Woensdag werd volgens lokale media nog camera-apparatuur gestolen uit twee flitspalen in een gebied ten noorden van Stockholm.

Sinds eind augustus zijn in verschillende Zweedse regio’s ruim honderd flitspalen vernield en leeggeroofd, meldt Aftonbladet. De Zweedse politie bevestigt de diefstallen en zegt die te onderzoeken. “Wij kennen de geruchten dat de apparatuur gebruikt wordt in Russische zelfgebouwde drones, maar kunnen niet in detail treden over ons inlichtingenwerk”, zegt een woordvoerder van de Zweedse nationale veiligheidsdienst Säpo tegen de krant.

Het Oekraïense ministerie van Defensie plaatste eerder een video online van een neergestorte Russische drone die uit elkaar werd gehaald. Te zien was hoe een Canon-camera met klittenband aan de zelfgebouwde drone zat bevestigd. Het type camera was vergelijkbaar met dat wat in Zweedse flitspalen wordt gebruikt.

De “amateuristische constructie” is volgens Aftonbladet succesvol en Rusland zou de drones gebruiken om Oekraïense strijdkrachten te lokaliseren. Of de camera’s ook onderdeel zijn van de kamikazedrones die Rusland onlangs inzette bij aanvallen op Oekraïense steden, is niet duidelijk.

De vernielde flitspalen kosten Zweden veel geld. Per flitspaal zou het om een schadebedrag van zowat 250.000 Zweedse kronen (ruim 22.700 euro) gaan.