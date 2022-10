Heerenveense shorttrackers werven fondsen voor Mathias Vosté: “Alle beetjes helpen”

Shorttrack Club Thialf is op het idee gekomen van de actie. “Al jaren geeft Vosté vrijwillig training aan de jeugd van Shorttrack Club Thialf”, heet het in de wervingstekst. “Hij laat met positieve coaching en veel kennis en kunde zien dat topsport en breedtesport veel aan elkaar kunnen hebben.”

Vosté traint jonge schaatsers tussen de 9 en 15 jaar. Dat doet hij twee keer per week. “Het is prachtig dat ze dit zijn begonnen”, zegt de schaatser. De actie (whydonate.nl) loopt sinds 13 oktober. Tot donderdag was er 1.750 euro overgemaakt. “Elk beetje helpt”, zegt Vosté. Hij ligt er niet van wakker als het streefbedrag van 10.000 euro niet wordt gehaald.

Met zijn spaargeld kan de 28-jarige Vosté dit jaar bij drie wereldbekerwedstrijden meedoen. “Heerenveen is natuurlijk geen punt”, zegt de vlak bij Thialf wonende Vlaming. “Ik ga zeker zeker ook naar Calgary.” In de Canadese stad zijn twee wedstrijden in achtereenvolgende weekenden. De eerste wereldbekerwedstrijd, 11 tot en met 13 november in Stavanger, Noorwegen laat hij aan zich voorbij gaan.

Vosté is erg geliefd bij de jonge Heerenveense shorttrackers. Nadat hij in 2018 terugkeerde van de Olympische Winterspelen werd hij als een held onthaald. Na het mislukte olympisch seizoen (2021/22) was er bij de commerciële ploeg Reggeborgh geen plaats meer voor Vosté.

In het voorjaar is hij in deeltijd aan de slag gegaan bij een bedrijf dat keukens plaatst. Dat is veel sjouwen. Vosté ziet het als een vorm van krachttraining. “De schaatstraining heeft er niet onder geleden”, zegt Vosté, die met ingang van dit seizoen deel uit maakt van een internationale ongesponsorde ploeg onder leiding van de Australische trainer Daniel Greig. Ook Sandrine Tas schaatst in dat gezelschap. (belga)