Geestelijke gezondheidszorg voert actie tegen lange wachttijden

De SGGG, een belangenorganisatie van de sector die bestaat uit onder meer professionals, academici, directies van instellingen, patiënten en mantelzorgers, stelt dat wachttijden niet alleen een tijdelijk probleem zijn voor de patiënt, maar er ook voor kunnen zorgen dat het probleem in kwestie erger wordt bij gebrek aan behandeling. De toestand in Vlaanderen is momenteel op meerdere plaatsen “ernstig tot kritiek”, klinkt het. Een eigen bevraging onder zorgorganisaties en -professionals wees bijvoorbeeld uit dat meer dan 70 procent momenteel een wachtlijst of -tijd hebben.

“De geestelijke gezondheidszorg moet direct toegankelijk worden”, zegt Kris Van den Broeck, directeur van de SGGG. “De oplossing ligt niet alleen in meer capaciteit aan mensen en middelen, maar ook in capaciteitsverschuiving en organisatie van de zorg, betaalbaarheid en attitude bij patiënten en zorgverstrekkers. Personen met een geestelijke nood moeten makkelijker de weg naar de gepaste zorg vinden. Dat is een werk van velen.”

De verschillende overheden in ons land hebben wel al duidelijke engagementen genomen om iets aan het probleem te doen, stelt de SGGG. “Op termijn zullen de bijkomende investeringen hun effect hebben”, meent Van den Broeck. “Intussen is er meer nodig om de wachttijden te verkorten. We moeten een beter zicht krijgen op wie er wacht op welke zorg. Tegelijk moeten we met vereende krachten de wachtenden en hun naasten ondersteunen om te vermijden dat de zorgnoden tijdens het wachten nog groeien.”