Ronnie O’Sullivan komt met schokkende bekentenis: “Snooker? Kan me al acht jaar niets meer schelen”

O’Sullivan werd deze week nog roemloos uitgeschakeld in de 1/32ste finales van de Noord-Ierse Open met 4-3 door David Grace. Op die uitschakeling reageerde hij al laconiek. “Ach, nu heb ik tijd om nog een paar hoofdstukken van mijn boek te schrijven. Het is tijd om wat te relaxen. Ik geniet niet meer van mijn wedstrijden”, aldus O’Sullivan.

In een interview aan de BBC gaat hij nog een stap verder. “Om eerlijk te zijn, kan het mij niet meer schelen. Het is de stress en het gedoe niet meer waard. Mentaal heb ik zo’n acht jaar geleden al afscheid genomen. Snooker is gewoon een goed platform om andere dingen te doen. De sport heeft te weinig te bieden om me nog te boeien. Op een dag word ik wakker en heb ik er zin in en speel ik een goed tornooi . Maar als dat niet zo is, dan kan het me niets schelen. Dan pak ik mij keu uit, pot ik een paar balletjes en laat me betalen. Het is een emotieloze job geworden.”