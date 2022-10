Kleptomane mag even gevangenis verlaten... en slaat meteen weer toe: jaar cel voor diefstal van twee flesjes parfum

Een 55-jarige vrouw uit Oostende is veroordeeld tot 1 jaar celstraf na het stelen van twee flesjes parfum in winkelketen Inno.

De Oostendse Jasmine R. mocht op 25 februari de gevangenis even verlaten met een uitgaansvergunning. De dame kon het niet laten en besloot meteen naar winkelketen Inno te gaan in Brugge. Daar stal ze twee flesjes parfum. De politie kwam ter plaatse en vroeg een identiteitskaart van de doofstomme dame. Deze had ze niet bij, waarop ze besloot om zich voor te doen als haar zus.

De dame heeft al een hele resem diefstallen op haar kerfstok staan. De advocaat van de Oostendse pleitte op de zitting van 15 september dat de dame nood heeft aan een behandeling, niet aan een gevangenisstraf. “Ze is ziek en moet in behandeling”, pleitte meester Emmanuel Verhaest toen. “Ze is momenteel op zoek naar een geschikte therapie. De gevangenis helpt sowieso niet.”

De dame werd door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 1 jaar cel.