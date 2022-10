E19 naar Nederland volledig dicht door ongeval met vrachtwagens: file al 13 kilometer lang

De E19 richting Nederland is donderdagmiddag ter hoogte van Meer (Hoogstraten) volledig versperd geraakt door een aanrijding tussen vrachtwagens. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Loenhout (Wuustwezel).

Achter het ongeval groeit de file snel aan, omstreeks 13 uur al tot 13 kilometer lang. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer op de E19 aan om vanaf Loenhout een lokale omleidingsroute te volgen tot de oprit Meer, waar je weer de snelweg op kan. Op die route is het echter ook erg druk. Over langere afstand vanuit Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 langs Bergen-op-Zoom.

Volgens de eerste vaststellingen raakten in totaal drie grote vrachtwagens betrokken bij de aanrijding. Twee van hen zouden moeten worden getakeld en er is ook sprake van een of meerdere gewonden. Het Verkeerscentrum vreest dat de afhandeling een hele tijd zal duren.

Volgens Hajo Beeckman van VRT NWS zijn er op dit moment werken aan de gang op de plaats van het ongeval. “Wellicht zag een chauffeur de file te laat. Volgens de politie is er één chauffeur lichtgewond. Twee vrachtwagens moeten worden getakeld, dat kan nog minstens één uur duren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen