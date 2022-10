Beautytrend: een cocktail van mascara

Die ene mascara beschikt over het perfecte borsteltje om je haartjes te verlengen, die andere legt je wimpers in de perfecte krul, maar zelden bezorgt één tube je de blik van je dromen. Op TikTok leggen beautyfans uit dat je helemaal niet hoeft te kiezen. Maak gewoon je eigen mascaracocktail. Oftewel: gebruik twee verschillende producten voor een geslaagde totaallook.

Het principe is simpel: bij “mascara cocktailing” gaat het erom verschillende mascara’s in laagjes aan te brengen, zodat je een unieke en gepersonaliseerde look creëert. Deze hack thuis zelf proberen? Maak je wimpers schoon en krul ze vervolgens met een wimperkruller. Neem er twee mascara’s bij waar je tevreden van bent, maar elk een ander effect beloven. Bijvoorbeeld een product dat de wimpers verlengt en eentje dat meer volume garandeert.

Breng eerst de mascara aan die de wimpers het best van elkaar scheidt en definieert. Zo beperk je de kans dat de make-up gaat klonteren. Werk vanaf de wortel van de wimper naar de punt toe in een zigzagbeweging en wacht tot de mascara droog is. Breng dan de tweede mascara op exact dezelfde manier aan. Om je ogen extra in de verf zetten, glijd je met het tweede borsteltje alleen over de wimperpunten.

Het nadeel: een ideaal duo om een mascaracocktail te maken bestaat niet, in die zin dat alle wimpers verschillend zijn. Dezelfde producten kopen als je bestie, geeft daarom nog niet het beste resultaat bij jou. De juiste combo voor jouw wimpers kan een lange zoektocht zijn. Een tocht waarbij veel tubes helaas in de vergeethoek of vuilnisbak vliegen. Zodra je de perfecte match hebt gevonden, zit je wél jaren goed.