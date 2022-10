Lefgozer Brecel haalt net op tijd trekker over tegen Pang, vanavond al in achtste finales

Luca Brecel herstelde in de 16de finales van het Noord-Ierse Open net op tijd van een appelflauwte. Na een daverende start leek Brecel tegen de Chinees Pang in te storten maar in het slotframe krabbelde hij recht met een gedurfde 93-break (4-3). Donderdagavond speelt Brecel al voor een plaats bij de laatste 8.

Luca Brecel (WR 11) nam een vliegende start tegen Pang Junxu (WR 54), die twee mindere safety’s ijskoud zag afgestraft. Zijn Limburgse tegenstrever miste in de eerste 25 minuten geen enkele bal en bouwde via breaks van 111 en 74 een 2-0-voorsprong uit. Bij 32-0 in frame drie stokte de machine van Brecel bij een misser op een moeilijke rode met de rest.

Plots veranderde de wedstrijd volledig van uitzicht. Zonder indruk te maken knokte Pang zich, mede dankzij enkele geluksballen, in de match. Terwijl Brecel zijn ritme en timing verloor, waardoor elk frame een gevecht werd. Brecel redde zijn vel nog na de 2-1 met enkele knappe pots met de rest (3-1) maar vergat in het vijfde frame de klus af te maken. Een misser op een poepsimpele zwarte bal bracht Pang opnieuw in de wedstrijd, omdat ook Brecels verdediging steeds grotere gaten ging vertonen (3-2).

Lef loont in decider

Brecel leek helemaal van zijn melk en miste ook in het zesde frame twee goeie kansen, zodat bij 3-3 een beslissend frame moest worden afgewerkt. Daarin illustreerde Brecel zijn kampioenenstatus. Met een mooie pot naar het midden en een gedurfde knal op blauw forceerde hij een prachtige kans, die hij verzilverde met een 93-break.

Zo versloeg Brecel net als vorig seizoen Pang in een zestiende finales met 4-3, nadat hij een 3-1-voorsprong ei zo na zag verloren gaan. Die vorige keer gebeurde het op het Schotse Open en lanceerde het Brecel richting toernooiwinst. Daarvan is hij in Belfast nog vier overwinningen verwijderd. De volgende opdracht staat al donderdagavond op het programma. Tegenstrever in de achtste finales wordt Lyu Haotian (WR 38) of ex-prof Daniel Wells.

Luca Brecel-Pang Junxu 4-3. Framestanden: 121(11)-0, 74(74)-0, 32-58, 63-31, 56-84, 13-56, 98(93)-0.