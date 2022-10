Nieuwste sneaker van Adidas lijkt gemaakt van  … het haar van Marge Simpson

De Amerikaanse animatiereeks The Simpsons geeft al 33 jaar lang kleur aan het televisielandschap, de koningsblauwe haartoren van Marge in het bijzonder. Sportmerk Adidas brengt een ode aan haar opvallende kapsel met een nieuw paar sneakers van het type Superstar.

De klassieke drie strepen van het logo zijn nergens te bespeuren. Op die plaats staat het silhouet van Marge geborduurd. De rest van de schoen is gemaakt uit een blauwe teddystof, een duidelijke knipoog naar de coupe van mama Simpson.

Wanneer de schoenen in de winkel liggen, is nog niet exact bekend. Het label is alvast niet het eerste dat met schoeisel een ode brengt aan de beroemde fictieve familie. Eerder bracht concurrent Nike ook al een reeks sneakers uit met tekeningen van Simpson-personages erop.