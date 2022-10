Man (56) schiet op Dilsense arts voor ogen van haar dochter: 9 jaar cel

Nederlander R. H. (56) werd meteen in de boeien geslagen nadat hij veroordeeld werd tot 9 jaar cel voor de moordaanslag op zijn ex aan de sporthal in Dilsen-Stokkem. Hij vuurde een kogel op haar af, voor de ogen van haar dochter.

De 56-jarige Nederlander werd donderdagochtend door de Tongerse correctionele strafrechter voor negen jaar naar de gevangenis gestuurd nadat hij zijn ex-vriendin neerschoot aan de sporthal in Dilsen-Stokkem. Na een poging van zijn advocaat, meester Jürgen Millen, om de man nog wat tijd te geven om zaken te regelen, ging de rechter toch over tot een onmiddellijk aanhouding. De man kreeg meteen handboeien om en werd weggebracht naar het cellencomplex.

Judolessen

Tijdens het onderzoek en de zitting in september hield hij vol dat het nooit de bedoeling geweest is om zijn ex-vriendin iets aan te doen. Op 6 augustus 2020 reed hij met zijn camionette van het Nederlandse Heerlen naar Dilsen-Stokkem omdat hij wist dat zijn ex-plusdochter er op dinsdagvond in de sporthal judolessen volgde. Hij miste het meisje, wilde haar nog een keer zien en dan zelfmoord plegen, zo verklaarde hij. Vijf jaar eerder verbrak de moeder van het kind na elf maanden de relatie met de man omdat ze een vuurwapen onder het bed in haar woning had gevonden. Sindsdien kreeg hij het minderjarige meisje niet meer te horen of te zien.

Glock 9mm.

De man nam zijn Glock 9mm. mee in een rugzak op de passagiersstoel. Eerst verklaarde hij voor de Tongerse rechter dat hij het zou gebruiken om zichzelf van het leven te beroven. Nadien had hij het dan weer over een toxisch drankje dat hij daarvoor wilde drinken. Toch hield hij vol dat hij nooit de intentie had om zijn ex te vermoorden en het wapen daarvoor niet mee had genomen. “Ik wilde echt enkel mijn plusdochter nog eens zien”, hield hij meermaals vol. Waarom hij het wapen dan wel op zak had, bleef onduidelijk.

Rakelings langs slagader

Uiteindelijk stapte het minderjarig meisje samen met een vriendinnetje uit de sporthal, richting de auto. Enkele minuten later volgde ook haar moeder. Toen R. de vrouw over de parking zag wandelen, werd de man naar eigen zeggen overmand door razernij en frustratie.

Volgens de raadsman van de vrouw, meester Luk Delbrouck, wilde hij haar vervolgens twee keer van het leven beroven. “U reed zigzaggend met uw camionette naar de vrouw toe om haar klem te rijden tussen uw bestelwagen en haar auto. U greep vervolgens meteen naar uw wapen, u stapte uit en terwijl mijn cliënte half dekking probeerde te zoeken door naar de achterkant van haar auto te lopen, richtte u en schoot u.” De vrouw werd in haar linkerbil geraakt, maar zou volgens de deskundigen veel geluk gehad hebben omdat er rakelings langs de slagader geschoten werd.

Onderduiken

Volgens Delbrouck is het dus duidelijk dat de man met voorbedachtheid handelde en de intentie had om te doden. En dat bleek volgens hem niet enkel uit de feiten zelf, maar ook uit de jarenlange belaging die zijn cliënte moest ondergaan na de relatiebreuk. Zo vloog de man eens met een drone over de woning van zijn ex. De man werd door getuigen ook al vaker aan de sporthal opgemerkt en hij stuurde enkele weken eerder dreigberichten. ‘Vandaag ben ik een persoon van richten, vuren en herladen’ en ‘Nog een paar dagen wachten en ik onderneem actie’, zo schreef hij.

Na de feiten vluchtte hij weg en dook hij onder in Amsterdam. Hij kon pas twee maanden later gearresteerd worden.

‘Schokkend en verwerpelijk’

De Tongerse rechter verklaarde de poging tot moord bewezen op basis van het strafonderzoek. “De feiten zijn bijzonder schokkend en verwerpelijk”, zo sprak de rechter. “Wij tillen bijzonder zwaar aan deze feiten, zeker door het klaarblijkelijke gemak waarmee u ze pleegde. De straf die wij u opleggen moet u het ontoelaatbare van uw handelen laten inzien terwijl u verwijderd wordt uit de maatschappij.” De man werd eerder ook al drie keer veroordeeld in Nederland voor drugsfeiten, inbreuken op de wapenwet en diefstal.

Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro en zal onderzocht worden door een deskundige om de totale schade te kunnen bepalen.