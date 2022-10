Keniaanse marathonloper Marius Kipserem krijgt drie jaar dopingschorsing

Kipserem eindigde vorig jaar in Rotterdam als tweede na Bashir Abdi. — © EPA-EFE

De Keniaanse marathonspecialist Marius Kipserem is voor drie jaar geschorst wegens dopinggebruik.

De 34-jarige Kipserem testte in augustus bij een controle buiten competitie in het Keniaanse Kapsabet positief op epo. Omdat de atleet de inbreuk erkende, is de standaardschorsing van vier jaar herleid tot drie jaar.

Kipserem won onder meer twee keer de marathon van Rotterdam, in 2016 en 2019. Vorig jaar werd hij er tweede in 2u04’04” achter Bashir Abdi. Die zette toen met 2u03’36” een Europees record neer. (belga)