Vakbonden vragen Europese instellingen om in te grijpen tegen hoge energiefactuur tijdens betoging in Brussel

De vakbonden ABVV Brussel en ACV Brussel hebben donderdag samen geprotesteerd voor een Europese tussenkomst in de hoge energieprijzen. Ze eisen dat toegang tot energie niet langer wordt beschouwd als een luxe, maar als een essentieel gemeenschappelijk goed. Op 20 en 21 september komt de Europese raad bijeen.

Een 200-tal vakbondsleden kwamen samen in de buurt van het Schumanplein en stelden daar een solidaire soepkeuken op. Ze geven iedereen eten, als symbool voor de vele mensen die omwille van de hoge energieprijzen steeds vaker toevlucht moeten zoeken tot voedselhulp.

“Het is dringend tijd dat de Europese instellingen handelen door het opleggen van een prijsplafond, een betere regulering van de energiesector en de continuïteit van de energievoorziening voor iedereen te waarborgen”, stellen de vakbonden.

Onvoldoende maatregelen

Op de protestborden die de manifestanten bij zich hadden viel “De rijkdom is gecreëerd door de werknemers, ze verdienen respect”, “Verwarmen of eten? Het is genoeg” en “Actie om niet te lijden” te lezen.

De vakbonden vinden dat de maatregelen die de Belgische regering genomen heeft een eerste, maar onvoldoende stap zijn. Ze zullen niet volstaan om de onzekerheid bij werknemers en uitkeringsgerechtigden weg te nemen, en zullen uiteindelijk leiden tot een stijging van de overheidsschuld, klinkt het.